Аделия Петросян вступит в борьбу за медаль Олимпийских игр

«Я желаю ей получить огромное удовольствие от Олимпиады. Но она его не получит, если не будет кататься чисто. Я желаю ей, чтобы она откатала чисто, в свою силу, как она умеет. Потому что она умеет очень многое. А мы будем за нее болеть», — сказала ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.