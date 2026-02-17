Аделия Петросян вступит в борьбу за медаль Олимпийских игр

МИЛАН, 17 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян станет единственным спортсменом из России, который выйдет на старт соревнований в 11-й день Олимпийских игр в Италии.
Чемпионка России выступит в короткой программе турнира одиночниц. Петросян прибыла в Милан 15 февраля и на следующий день провела первую тренировку. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отметил, что перед стартом на Олимпиаде у спортсменки рабочее настроение.
В заявке 18-летней Петросян значатся двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Россиянка выступит под вторым номером.
«Я желаю ей получить огромное удовольствие от Олимпиады. Но она его не получит, если не будет кататься чисто. Я желаю ей, чтобы она откатала чисто, в свою силу, как она умеет. Потому что она умеет очень многое. А мы будем за нее болеть», — сказала ТАСС заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Соревнования фигуристок начнутся в 20:45 мск. В 2022 году золото Олимпиады в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова.
Медальная программа.
Всего во вторник будет разыграно семь комплектов наград. Первыми вступят в борьбу за медали сноубордистки в дисциплине «слоупстайл», они начнут состязаться в 15:00 мск. На 15:45 мск запланирован старт соревнований в лыжном двоеборье, спортсмены будут прыгать на лыжах с трамплина и преодолеют 10-километровую дистанцию. В 16:30 мск начнется мужская эстафета в биатлоне.
Два комплекта медалей разыграют в конькобежном спорте. В этом виде пройдут мужская (финал — в 18:28 мск) и женская гонки преследования у команд. Завершится розыгрыш наград мужскими соревнованиями по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» (начало — 21:30 мск) и решающими заездами экипажей-двоек у бобслеистов (23:05 мск).
Помимо этого, во вторник продолжатся турниры по керлингу и определятся все четвертьфиналисты мужского хоккейного турнира. В раунде плей-офф пройдут матчи между сборными Германии и Франции, Швейцарии и Италии (оба матча начнутся в 14:10 мск), Чехии и Дании (18:40 мск), Швеции и Латвии (23:10 мск). Ранее в четвертьфинал вышли команды Канады, США, Финляндии и Словакии.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.