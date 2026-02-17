Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на аренду однушки в России поднялись: в каком регионе самое дешевое жилье

РИАН: цена аренды однушки в январе превысила 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России впервые превысила 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

В начале года месячная аренда составила 30,2 тысячи рублей. В 68 регионах России аренда оставалась ниже этой суммы, а в 17 субъектах — выше.

Самая доступная аренда была в Орловской области — 13,7 тысячи рублей в месяц. В числе регионов с низкими ценами также оказались Мордовия (16,1 тысячи) и Тамбовская область (16,3 тысячи).

Самая дорогая аренда зафиксирована в Москве — 58,6 тысячи рублей. Более высокую цену за аренду предложили только в городе Свободный Амурской области — 60 тысяч рублей.

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году в России цены на вторичное жилье росли быстрее, чем на новые квартиры. На старое жилье цены колеблются от 100 до 145 тысяч рублей за квадратный метр. Вторички опередили новостройки на 3−4%.