Цены на аренду однушки в России поднялись: в каком регионе самое дешевое жилье

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году в России цены на вторичное жилье росли быстрее, чем на новые квартиры. На старое жилье цены колеблются от 100 до 145 тысяч рублей за квадратный метр. Вторички опередили новостройки на 3−4%.