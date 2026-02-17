Военблогер Звинчук: Перебежчик Симонов служил в «Рубиконе» два месяца

Предполагаемый перебежчик из Вооруженных сил РФ на сторону Украины Мирослав Симонов, который якобы передал противнику важную информацию из центра беспилотных систем «Рубикон», за время службы не смог чему-то научиться или узнать ценные данные. Его биографию раскрыл военный блогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».
По его словам, историю о «ценном перебежчике» распространяют украинские СМИ. Но Звинчук написал, что уже через два месяца службы в «Рубиконе» российского военного перевели в 1-ю танковую армию, из которой он бежал и был признан самовольно оставившим часть.
Солдат скрывался семь месяцев, но его задержали и направили в штурмовое подразделение.
— Уже оттуда Симонов и сбежал на другую сторону. То есть ни о каком компетентном боевом опыте или идейном стремлении с самого начала помогать врагу речи не шло, — отметил блогер в посте.
