Ученый РАН рассказал, сколько минут в день можно сидеть в соцсетях

РИА Новости: Дидур посоветовал проводить в соцсетях не более 40 минут в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, для ребенка — 30 минут, рассказал РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.

«Если это просто скучающий наблюдатель, я бы определил время, что 20−40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса», — сказал ученый, отметив важность информационной гигиены.

Дидур подчеркнул, что необходимо установить регламенты использования соцсетей в первую очередь для детей и подростков, формируя навыки осознанного потребления информации.