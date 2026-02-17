Росавиация сообщила об ограничениях в аэропортах Пензы, Ульяновска и Казани

В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер. Их ввели для обеспечения безопасности полётов. Сроки действия мер не уточняются.
Ранее серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края, обломки уничтоженных беспилотников повредили несколько частных домов. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с вечера атакуют регион с помощью БПЛА. В районе работает ПВО, военные уже сбили десятки воздушных целей. Местные жители рассказали, что около часа ночи в небе над Северским районом прозвучало более десяти взрывов. После серии хлопков в стороне посёлка Ильский очевидцы заметили зарево. Предварительно, там возник пожар. Информацию о последствиях уточняют.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.