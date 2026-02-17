РБК: «Обучение служением. Первые» включат в обязательный школьный предмет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Программу «Обучение служением. Первые» с сентября включат в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» в 10−11-х классах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа “Обучение служением. Первые” усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра, поступившем в РБК.
Как уточняет издание, ранее программа была доступна в рамках внеурочной деятельности, теперь школы смогут внедрять ее в учебную программу, а за успешные проекты можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ.
Предмет «индивидуальный проект» предполагает выполнение старшеклассниками исследовательской или творческой работы под руководством учителя и затем ее защиты, напоминает РБК.
Программа «Обучение служением» была запущена в рамках поручения президента РФ, она базируется на многолетнем опыте ассоциации «Добро. рф». В ее рамках школьники решают реальные задачи некоммерческих организаций, бизнес-компаний или госучреждений, а сами проекты выполняются под руководством наставников.