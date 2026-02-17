Два иностранца на 6,5 лет лишились свободы в Приморье из-за грибов мацутакэ

Два иностранных гражданина в Приморье получили реальные сроки в колонии за криминальную историю с редкими грибами. Суд пришёл к выводу, что мужчины покупали мацутакэ, занесённые в Красную книгу России, и пытались заработать на их продаже. Как сообщила прокуратура региона, каждому из подсудимых назначили по 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.