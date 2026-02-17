Два иностранца на 6,5 лет лишились свободы в Приморье из-за грибов мацутакэ

Два иностранных гражданина в Приморье получили реальные сроки в колонии за криминальную историю с редкими грибами. Суд пришёл к выводу, что мужчины покупали мацутакэ, занесённые в Красную книгу России, и пытались заработать на их продаже. Как сообщила прокуратура региона, каждому из подсудимых назначили по 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В материалах дела указано, что в сентябре 2025 года мужчины приобрели в крае 860 грибов рядовки мацутакэ, которые относятся к особо ценным видам и охраняются государством. Грибы увезли в дом одного из фигурантов в Уссурийске и там держали партию в ожидании выгодной сделки.
Покупателей искали через интернет. Объявление о продаже редкого деликатеса появилось в группе одного из мессенджеров. На этом этапе план и дал сбой — силовики вмешались до того, как товар ушёл клиентам.
Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 260.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 260.1 УК РФ. Им вменили незаконные приобретение и хранение особо ценных грибов, а также попытку их продажи группой по предварительному сговору с использованием сети интернет.
Мацутакэ высоко ценятся в странах Азии как дорогой продукт и ингредиент восточной медицины, что делает этот вид особенно привлекательным для нелегального рынка.