В Новосибирске прогнозируют обвал цен на иномарки с 1 апреля

«Ранее компании массово использовали схему ввоза через Армению и Киргизию, где ставки были ниже, что позволяло снижать конечную цену машин из Китая, Японии и США. Теперь эта лазейка закрывается, и розничные цены неизбежно возрастут. Мы ожидаем, что до 1 апреля дилеры постараются нарастить импорт, чтобы успеть ввезти максимальное количество автомобилей по старым, более выгодным правилам», — отметил эксперт.