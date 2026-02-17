В Новосибирске прогнозируют обвал цен на иномарки с 1 апреля

По информации экспертов отрасли, изменения связаны с решением Минпромторга уравнять ставки сбора для физических лиц и компаний. Ранее импортеры активно пользовались «серой» или упрощенной схемой ввоза через страны ЕАЭС, в частности через Армению и Киргизию, где фискальная нагрузка была значительно ниже. Это позволяло сдерживать розничные цены даже на фоне роста курсов валют.
Как пояснил председатель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, теперь эта экономическая лазейка полностью перекрыта.
«Ранее компании массово использовали схему ввоза через Армению и Киргизию, где ставки были ниже, что позволяло снижать конечную цену машин из Китая, Японии и США. Теперь эта лазейка закрывается, и розничные цены неизбежно возрастут. Мы ожидаем, что до 1 апреля дилеры постараются нарастить импорт, чтобы успеть ввезти максимальное количество автомобилей по старым, более выгодным правилам», — отметил эксперт.
Примечательно, что для отечественных автопроизводителей правительство предусмотрело исключение: им предоставлена отсрочка по уплате утильсбора сроком на один год. Эта мера призвана поддержать локальное производство на фоне ужесточения условий для импортной продукции.