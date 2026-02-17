Арбитражный суд взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей

По информации РИА Новости, поводом для разбирательства стало заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Он поставил под сомнение законность расторжения договора 2009 года, подписание нового в 2018-м, а также ряд платежей за четыре года (с 2018 по 2022-й) на общую сумму более 373,7 млрд рублей.