Арбитражный суд взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и обязал Google Ireland Limited выплатить ООО «Гугл» почти 160,3 млрд рублей. Об этом стало известно 16 февраля.
По информации РИА Новости, поводом для разбирательства стало заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Он поставил под сомнение законность расторжения договора 2009 года, подписание нового в 2018-м, а также ряд платежей за четыре года (с 2018 по 2022-й) на общую сумму более 373,7 млрд рублей.
Представитель управляющего заявил, что новый договор сократил долю российской компании с 20% до 3% от выручки. Целью было создать условия для ухода Google из России якобы без потерь для него.
До этого суд Москвы привлек компанию Google LLC к административной ответственности за нарушение деятельности иностранных лиц в Сети.