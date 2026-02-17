Эксперт Сивакова рекомендовала масла авокадо и гхи для жарки блинов на Масленицу

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Масла авокадо и гхи, а также рафинированное будут наиболее полезными для жарки блинов на Масленицу, поскольку они устойчивы при окислении и образуют меньше продуктов нагревания. Тип масла может влиять на воспаление в организме, сообщила ТАСС генетик Анастасия Сивакова из компании — резидента новосибирского технопарка MyGenetics (ООО «Национальный центр генетических исследований»).