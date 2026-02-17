Эксперт Сивакова рекомендовала масла авокадо и гхи для жарки блинов на Масленицу

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Масла авокадо и гхи, а также рафинированное будут наиболее полезными для жарки блинов на Масленицу, поскольку они устойчивы при окислении и образуют меньше продуктов нагревания. Тип масла может влиять на воспаление в организме, сообщила ТАСС генетик Анастасия Сивакова из компании — резидента новосибирского технопарка MyGenetics (ООО «Национальный центр генетических исследований»).
«Для жарки блинов лучше выбирать более стабильные жиры. Рафинированное оливковое масло выдерживает высокие температуры и менее склонно к окислению. Топленое масло (гхи) и масло авокадо также считаются более устойчивыми при нагревании. Они образуют меньше продуктов окисления и создают меньшую нагрузку на воспалительные механизмы», — сказала собеседница агентства.
Эксперт пояснила, что тип масла может влиять на процессы воспаления в организме. В центре этих процессов находятся ген IL-6, который отвечает за выработку белка, регулирующего воспаление и иммунный ответ.
По словам Сиваковой, подсолнечное масло, которое используют при жарке чаще всего, богато омега-6 жирными кислотами. Они необходимы организму, но при избытке — особенно если в рационе мало омега-3 — они могут способствовать усилению воспалительных процессов.
«Полиненасыщенные жиры, к которым относится подсолнечное масло, нестабильны при нагревании. Во время жарки они легко окисляются и образуют альдегиды — токсичные соединения, усиливающие окислительный стресс и воспаление», — пояснила она.
Начавшаяся 16 февраля Масленичная неделя продлится до 22 февраля. Праздник предшествует началу Великого поста и символизирует прощание с зимой и встречу весны.