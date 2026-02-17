В ОП поддержали расчет отпуска по числу рабочих дней, а не календарных

По его словам, расчет отпуска по числу календарных дней несправедлив по отношению к людям, которые отправляются на отдых в январе, мае, июне и в другие месяцы, где есть государственные праздники. «У нас есть месяцы, где много выходных праздничных дней. Когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость. Считаю, что в социальной политике справедливость — один из главных принципов, поэтому думаю, что эту норму необходимо отменить, так как она носит несправедливый, дискриминационный характер», — сказал Гриб.