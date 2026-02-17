Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП поддержали расчет отпуска по числу рабочих дней, а не календарных

Есть месяцы, где много выходных праздничных дней, когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость, сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ежегодный отпуск должен рассчитываться по числу рабочих дней, а не календарных. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Я предлагаю отменить норму, когда отпуск рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Она абсолютно несправедлива. Надо без учета праздничных и выходных дней», — сказал Гриб.

По его словам, расчет отпуска по числу календарных дней несправедлив по отношению к людям, которые отправляются на отдых в январе, мае, июне и в другие месяцы, где есть государственные праздники. «У нас есть месяцы, где много выходных праздничных дней. Когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость. Считаю, что в социальной политике справедливость — один из главных принципов, поэтому думаю, что эту норму необходимо отменить, так как она носит несправедливый, дискриминационный характер», — сказал Гриб.

Ранее группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается не учитывать выходные при расчете длительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса РФ. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Законопроектом предлагается не включать в их число выходные дни.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше