Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до уровня G2

Магнитный шторм обрушился на Землю в ночь на 16 февраля и изначально достигал уровня G1.

Источник: Аргументы и факты

Мощность магнитной бури, которая ранее обрушилась на Землю, достигла уровня G2, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Ранее степень возмущенности геомагнитного поля держалась на уровне G1 — самом слабом из пяти возможных. При усилении бури до уровня G2 возможно возникновение проблем в энергетических системах.

Кроме того, существуют риски перебоев в работе радионавигации и нарушения высокочастотной радиосвязи. Во время таких геомагнитных возмущений наблюдаются полярные сияния до широты в 50 градусов.

Напомним, ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали, что на Земле количество дней с магнитными бурями достигло 10. Это является рекордным показателем с сентября 2017 года.

15 февраля в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН проинформировали, что на Земле началась магнитная буря, которая стала второй в феврале. Предыдущее подобное событие было зарегистрировано 5 февраля.

11 февраля стало известно, что в активной области 4366 на Солнце произошла серия мощных вспышек. За один час наблюдались три выброса энергии класса M1.1, M1.2 и M1.4.

Все указанные события были зафиксированы в рентгеновском диапазоне.