Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до уровня G2

Мощность магнитной бури, которая ранее обрушилась на Землю, достигла уровня G2, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Ранее степень возмущенности геомагнитного поля держалась на уровне G1 — самом слабом из пяти возможных. При усилении бури до уровня G2 возможно возникновение проблем в энергетических системах.
Кроме того, существуют риски перебоев в работе радионавигации и нарушения высокочастотной радиосвязи. Во время таких геомагнитных возмущений наблюдаются полярные сияния до широты в 50 градусов.
Напомним, ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали, что на Земле количество дней с магнитными бурями достигло 10. Это является рекордным показателем с сентября 2017 года.
15 февраля в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН проинформировали, что на Земле началась магнитная буря, которая стала второй в феврале. Предыдущее подобное событие было зарегистрировано 5 февраля.
11 февраля стало известно, что в активной области 4366 на Солнце произошла серия мощных вспышек. За один час наблюдались три выброса энергии класса M1.1, M1.2 и M1.4.
Все указанные события были зафиксированы в рентгеновском диапазоне.