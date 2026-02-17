В России появятся новые основания для аннулирования водительских прав

«В России с 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, согласно которым водительское удостоверение может быть аннулировано при выявлении у гражданина медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, — тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля за автомобилем», — сказал Якубовский.