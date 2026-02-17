Трамп заявил, что Украине пора бы быстрее прийти за стол переговоров

Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта России и Украины, которые пройдут в Женеве, будут идти в закрытом для СМИ формате. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швейцарии.