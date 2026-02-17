Трамп заявил, что Украине пора бы быстрее прийти за стол переговоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 16 февраля, высказался, что Украине пора бы быстрее прийти за стол переговоров для урегулирования конфликта с Российской Федерацией.
— Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу, — заявил он журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.
Секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что рассчитывает на конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам в рамках нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Женеве.
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским направилась в Женеву, где во вторник и среду, 17−18 февраля, пройдут трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта России и Украины, которые пройдут в Женеве, будут идти в закрытом для СМИ формате. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швейцарии.