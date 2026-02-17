«Останусь искренним»: Шайдоров рассказал об обрушившейся на него славе

Также спортсмен рассказал, как справляется с той славой, что обрушилась на него после триумфа на ОИ. «Мне не тяжело справиться. Я всегда оставался и останусь искренним. Мне очень приятно, что так много людей не спали, так много людей поддерживали. Столько мемов было — боже мой, это незабываемое чувство. Потому что столько всего… Особенно Threads вообще был взорван полностью. Это было нереально. И до сих пор это продолжается. Я стараюсь за каждым комментарием уследить, просто прочитать и порадоваться, какие-то новые эмоции испытать: посмеяться, погрустить — всё вместе», — отметил фигурист.