«Останусь искренним»: Шайдоров рассказал об обрушившейся на него славе

Фрагмент интервью был опубликован в Instagram-аккаунте телеканала. «Честно, я до сих пор не могу открыть Instagram, потому что там так много сообщений, что я даже не знаю… Они каждую секунду новые прилетают. Но я никогда в жизни не думал, что смогу что-то не прочитать про себя. Никогда об этом не думал. Но сейчас, видимо, наступил этот момент», — сказал Михаил.
Также спортсмен рассказал, как справляется с той славой, что обрушилась на него после триумфа на ОИ. «Мне не тяжело справиться. Я всегда оставался и останусь искренним. Мне очень приятно, что так много людей не спали, так много людей поддерживали. Столько мемов было — боже мой, это незабываемое чувство. Потому что столько всего… Особенно Threads вообще был взорван полностью. Это было нереально. И до сих пор это продолжается. Я стараюсь за каждым комментарием уследить, просто прочитать и порадоваться, какие-то новые эмоции испытать: посмеяться, погрустить — всё вместе», — отметил фигурист.