Расти, коса, до пояса: Трихолог назвала продукты, которые спасут от облысения

Правильное питание играет ключевую роль в профилактике выпадения волос. Врач-трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко рассказала Life.ru, какие продукты помогают укрепить волосы и поддерживать здоровье кожи головы.

Источник: Life.ru

Причины выпадения волос могут быть разными — от наследственности и гормональных сбоев до хронического стресса. Однако питание остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на состояние волос и кожи головы. Для крепких волос очень важно достаточное потребление белка, поскольку волосы преимущественно состоят из кератина. При его дефиците структура волос ослабевает, что может усиливать их выпадение.

Екатерина Пащенко.

Врач-трихолог «СМ-Косметология».

Как подчеркнула эксперт, источниками легкоусвояемого белка и биотина являются яйца, постное мясо и рыба. Бобовые не только содержат белок, но и обеспечивают организм железом, дефицит которого часто сопровождается проблемами с волосами.

Омега-3 жирные кислоты также поддерживают работу волосяных фолликулов, обладают противовоспалительным эффектом и улучшают микроциркуляцию кожи головы. Основные источники — жирная морская рыба, орехи и семена, которые дополнительно богаты витамином Е, защищающим клетки от окислительного стресса.

«Рост и обновление волос невозможны без витаминов и микроэлементов. В частности, железо необходимо для полноценного питания фолликулов, а цинк участвует в клеточном обновлении и регуляции гормонального баланса. Их дефицит может негативно отражаться на состоянии волос», — отметила трихолог.

Кроме того, витамин D помогает предотвратить различные формы выпадения волос. Для восполнения элемента подходят как продукты, так и регулярные прогулки. Витамин C улучшает усвоение железа и участвует в синтезе коллагена, укрепляющего сосуды кожи головы. Биотин важен для формирования кератина, а антиоксиданты защищают клетки кожи головы и волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами.

«Однако одного рациона бывает недостаточно: состояние волос также зависит от уровня стресса, гормонального фона, качества сна и общего состояния здоровья. Поэтому при выраженном или длительном выпадении волос следует обратиться к врачу», — подытожила собеседница Life.ru.

А ранее трихолог рассказал, что не существует анализов, способных заранее предсказать начало облысения. Пациенты обычно обращаются к врачу уже после того, как замечают усилившееся выпадение волос. Перечень обследований всегда подбирается индивидуально после сбора анамнеза и осмотра. На основе результатов и клинической картины специалист выбирает тактику.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.