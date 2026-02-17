Расти, коса, до пояса: Трихолог назвала продукты, которые спасут от облысения

Причины выпадения волос могут быть разными — от наследственности и гормональных сбоев до хронического стресса. Однако питание остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на состояние волос и кожи головы. Для крепких волос очень важно достаточное потребление белка, поскольку волосы преимущественно состоят из кератина. При его дефиците структура волос ослабевает, что может усиливать их выпадение.