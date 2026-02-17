Ричмонд
Трамп оценил вероятность проведения операции против Кубы

Трамп сообщил, что в операции против Кубы нет необходимости.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп высказался о невозможности повторения «венесуэльского сценария» в отношении Кубы. По словам президента, США не нуждаются в проведении спецоперации против острова, аналогичной похищению Николаса Мадуро.

«Я не хочу на это отвечать. Зачем мне вообще на это отвечать? Если бы я и собирался это сделать, это была бы не слишком сложная операция, как вы понимаете. Но я не думаю, что в этом будет необходимость», — сказал американский глава в беседе с журналистами.

Ранее Трамп опроверг информацию о том, что его курс нацелен на уничтожение кубинской экономики. Тогда американский глава обвинил власти Кубы в якобы плохом обращении с людьми и предрек, что Гавана не выживет в подобных условиях.

По словам американского лидера, военные США использовали в венесуэльской операции вооружение, не имеющее аналогов и неизвестное миру.

