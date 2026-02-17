Ричмонд
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно заразиться оспой обезьян

РИА Новости: заразиться оспой обезьян можно в Египте, ЮАР, Кении и Камеруне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Египет, ЮАР, Кения, ЦАР, Нигерия, Камерун и Южный Судан входят в список стран, где есть риск заразиться оспой обезьян, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян было выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.

«Эндемичными (по оспе обезьян — ред.) являются страны Западной и Центральной Африки: ДРК, ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Камерун, Южный Судан и другие. Тем не менее в последние годы число стран Африки, в которых регистрируются случаи оспы обезьян, значительно увеличилось. В этот список попали уже и туристические направления — Уганда, Руанда, Кения, Египет, ЮАР и другие», — сообщила эксперт.

Она отметила, что раньше в экзотические страны добирались лишь единичные путешественники, а сегодня они становятся частью массового туризма.

«К сожалению, многие забывают, что такие поездки сопряжены с риском заражения опасными инфекциями, и не соблюдают определенные меры предосторожности: избегать контакта с экзотическими животными — потенциальными переносчиками инфекции, а также с инфицированными людьми», — заключила специалист.

