Названы регионы с наименьшим количеством краж

РИА Новости: меньше всего краж в 2025 году было в Ненецком автономном округе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Меньше всего краж в прошлом году было зарегистрировано в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Ингушетии, следует из анализа РИА Новости данных статистики.

В воскресенье агентство писало, что самым распространенным преступлением в России в прошлом году была кража — их было зарегистрировано 453,3 тысячи.

Единственным регионом, где количество краж было меньше 100, в прошлом году стал Ненецкий АО — там их за весь год было 87. На втором месте расположилась Чукотка, где было зафиксировано 111 таких преступлений, а тройку замкнула Ингушетия с 135 кражами.

В пятерку регионов с наименьшим количеством краж также вошли Магаданская область, в которой за весь прошлый год их было 337, а также Чечня с 391 кражей.

Менее 500 краж зарегистрировали в Калмыкии (416) и Еврейской автономной области (465).