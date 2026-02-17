Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу

РИА Новости: на сотрудника можно возложить чужую работу, если позволяет договор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Работодатель может возложить на сотрудника чужие обязанности, если это прописано в его трудовом договоре или должностной инструкции, либо с его письменного согласия и за дополнительную плату, следует из документов Роструда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, если обязанность по выполнению чужой работы изначально прописана в трудовом договоре сотрудника или в его должностной инструкции, доплачивать за это не обязательно. Будет достаточно оклада, поскольку это уже предусмотрено внутренними документами.

Однако если замещение не входит в обязанности работника, поручить ему чужие задачи можно только с его письменного согласия и за отдельную плату, уточняется в документе. Так, размер доплаты определяется по договоренности сторон с учетом содержания и объемов дополнительной работы.