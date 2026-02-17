Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила для аннулирования водительских удостоверений вступят в силу 1 марта 2027 года: что добавят

Депутат Якубовский: Водительские права могут аннулировать при эпилепсии.

Источник: Комсомольская правда

В России 1 марта 2027 года водительские удостоверения в России могут аннулировать из-за медицинских противопоказаний. По словам депутата ГД Александра Якубовского, речь идет о психиатрических диагнозах, эпилепсии и серьезных нарушениях зрения.

«В России с 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, согласно которым водительское удостоверение может быть аннулировано при выявлении у гражданина медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, речь идет не о карательных мерах, а о механизме обеспечения безопасности. Депутат Якубовский также назвал нововведение шагом к снижению аварийности в интересах общества.

В свою очередь МВД сообщало, что в России могут изменить наказание за использование гаджетов на водительских экзаменах.