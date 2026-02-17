Важный шаг в профилактике рака: вакцина против ВПЧ станет бесплатной для россиян

Вакцину против вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок. К 2027 году она станет бесплатной для россиян. Об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
«Сегодня вопрос включения вакцинации против вируса папилломы человека в Национальный календарь профилактических прививок действительно находится на финальной стадии», — сказал сопредседатель ВСП в интервью РИА Новости.
Власов отметил, что включение этой вакцины в календарь является важным шагом в профилактике онкологических заболеваний. Он добавил, что государство подтвердило приоритетность данного направления.
Ранее KP.RU сообщал, что в России одобрили первую отечественную вакцину от ВПЧ для детей. С января 2026 года вакцина «Цегардекс» стала доступна для применения у детей в возрасте от 9 до 17 лет.