Эксперт назвала неожиданный способ борьбы с хроническими болезнями

Йоготерапевт Инна Славина рассказала NEWS.ru, как регулярные занятия йогой помогают не только укрепить тело, но и лечить серьезные заболевания. По ее словам, практика выходит далеко за рамки гибкости и работает на нескольких уровнях сразу.
— Научные данные подтверждают, что йога снижает системное воспаление, нормализует гормональный фон и стабилизирует уровень кортизола. Дыхательные упражнения активируют парасимпатическую нервную систему, что уменьшает тревожность. Это положительно влияет на иммунитет, эндокринную систему и обмен веществ, — объяснила специалист.
Она отметила, что йога эффективна при болях в спине и суставах, помогает при гипертонии, гормональных сбоях и даже астме. Также улучшается кровообращение, включая мозговое, и повышается нейропластичность. В итоге практика перестраивает физиологию и психику, повышая качество жизни и устойчивость к стрессу.