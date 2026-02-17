Эксперт назвала неожиданный способ борьбы с хроническими болезнями

Она отметила, что йога эффективна при болях в спине и суставах, помогает при гипертонии, гормональных сбоях и даже астме. Также улучшается кровообращение, включая мозговое, и повышается нейропластичность. В итоге практика перестраивает физиологию и психику, повышая качество жизни и устойчивость к стрессу.