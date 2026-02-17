Онищенко: оспа обезьян проявляет себя каждый год

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оспа обезьян в мире проявляет себя каждый год, обычно заболевших по несколько десятков или сотен, преимущественно случаи регистрируются в местах естественных природных очагов. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«То, что мы в декабре и сейчас имеем, это говорит о том, что с 1980 года она [оспа обезьян] каждый год себя проявляла. Это были случаи по несколько десятков, несколько сотен. Иногда 2−3 тысячи. Но они в основном всегда были связаны с местами естественных природных очагов. Это природно-очаговое заболевание», — сказал Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда.