Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко: оспа обезьян проявляет себя каждый год

Обычно заболевших по несколько десятков или сотен, сообщил заместитель президента Российской академии образования.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оспа обезьян в мире проявляет себя каждый год, обычно заболевших по несколько десятков или сотен, преимущественно случаи регистрируются в местах естественных природных очагов. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«То, что мы в декабре и сейчас имеем, это говорит о том, что с 1980 года она [оспа обезьян] каждый год себя проявляла. Это были случаи по несколько десятков, несколько сотен. Иногда 2−3 тысячи. Но они в основном всегда были связаны с местами естественных природных очагов. Это природно-очаговое заболевание», — сказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда.