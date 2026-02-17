На Камчатке пройдет XI Всероссийская конференция «Демографическое развитие ДВ»

«Утвержденная Стратегия демографической политики Дальнего Востока, в разработке которой участвовали все регионы ДФО, в том числе в рамках демографических конференций прошлых лет, задает конкретные ориентиры работы на ближайшее десятилетие. Наша задача — превратить Стратегию в детальный план практических мер, направленных на повышение качества жизни дальневосточников, укрепление системы поддержки семей с детьми и формирование условий для устойчивого демографического роста», — приводит пресс-служба слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой.