На Камчатке пройдет XI Всероссийская конференция «Демографическое развитие ДВ»

В КРДВ отметили, что основной задачей конференции является выработка решений по улучшению механизмов и инструментов демографической политики макрорегиона.

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. XI Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока», на которой обсудят планы роста населения в федеральном округе, начнется 16 июня в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«XI Всероссийская конференция “Демографическое развитие Дальнего Востока” состоится 16−18 июня 2026 года в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие станет ключевой федеральной площадкой для обсуждения региональных планов мероприятий по реализации Стратегии демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной правительством Российской Федерации и достижению поставленных ее целевых показателей», — говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия стали министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, министерство здравоохранения Российской Федерации, правительство Камчатского края и КРДВ.

«Для Камчатки большая честь и ответственность принимать Всероссийскую демографическую конференцию. Наша задача на этой площадке — поделиться своим опытом и совместно с экспертами выработать принципиально новые, гибкие механизмы. Именно они должны обеспечить устойчивый рост населения Камчатки и других дальневосточных регионов в долгосрочной перспективе», — приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

В корпорации добавили, что основной задачей конференции является выработка решений по улучшению механизмов и инструментов демографической политики макрорегиона. Также будет уделено внимание повышению рождаемости и здоровьесбережению. Участники обсудят подходы к структурированию федерального материнского капитала и развитию дальневосточного демографического пакета.

Стратегия демографической политики Дальнего Востока.

«Утвержденная Стратегия демографической политики Дальнего Востока, в разработке которой участвовали все регионы ДФО, в том числе в рамках демографических конференций прошлых лет, задает конкретные ориентиры работы на ближайшее десятилетие. Наша задача — превратить Стратегию в детальный план практических мер, направленных на повышение качества жизни дальневосточников, укрепление системы поддержки семей с детьми и формирование условий для устойчивого демографического роста», — приводит пресс-служба слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой.

Она рассказала, что в уже результате разработки решений коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке (1,49) превышает среднероссийский показатель (1,4), а каждый третий ребенок в макрорегионе рождается в многодетной семье.

