Названы страны с риском заражения оспой обезьян: в список попали популярные турнаправления

Ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области зафиксированы два случая заражения оспой обезьян. Болезнь была подхвачена во время отпуска в Таиланде. В настоящее время заболевшие находятся в больнице под наблюдением врачей, их состояние стабильно.