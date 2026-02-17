Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Страны Западной и Центральной Африки входят в число, где существует риск заражения оспой обезьян. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Эндемичными [по оспе обезьян] являются страны Западной и Центральной Африки: ДРК, ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Камерун, Южный Судан и другие», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.

Пшеничная уточнила, что в последние годы количество африканских стран, где фиксируются случаи оспы обезьян, значительно возросло. В этот список теперь входят и популярные туристические направления, включая Уганду, Руанту, Кению, Египет и ЮАР.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области зафиксированы два случая заражения оспой обезьян. Болезнь была подхвачена во время отпуска в Таиланде. В настоящее время заболевшие находятся в больнице под наблюдением врачей, их состояние стабильно.

