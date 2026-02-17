Эксперт Кокорин: резкие и радикальные последствия изменения климата обойдут РФ

«Есть разные прогнозы. Видно, что если человечество сумеет стабилизировать глобальное потепление на уровне примерно 2,5 градуса, то для России это будет более или менее удовлетворительно, хотя это все равно негативно. А для многих других стран и местностей это будет очень плохо, в первую очередь из-за дефицита пресной воды», — заключил Кокорин.