Эксперт Кокорин: резкие и радикальные последствия изменения климата обойдут РФ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Резкие и радикальные последствия изменения климата не угрожают России, при этом будут нарастать уже заметные угрозы: засухи на юге, наводнения на Дальнем Востоке и волны жары в крупных городах. Об этом сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Как сообщалось ранее, климат на Земле становится все ближе к «точке невозврата», после которой неконтролируемое глобальное потепление уже невозможно остановить. К такому выводу пришли ученые из американской организации Terrestrial Ecosystems Research Associates (TERA) и Потсдамского института, опубликованном в газете The Guardian.
«Если говорить о радикальных изменениях климата, то применительно к России чего-то радикального не ожидается. Скорее ожидается постепенное негативное развитие событий, которое мы сейчас уже видим. Институт глобального климата и экологии и Главная геофизическая обсерватория, в частности, говорят, что на юге европейской части России засухи будут все чаще и сильнее, поэтому нужно серьезно адаптировать сельское хозяйство к этому», — говорится в сообщении.
В то же время для Дальнего Востока более серьезной проблемой могут стать наводнения. Для жителей крупных городов, особенно немолодых и больных, будут представлять угрозу волны жары.
«Есть разные прогнозы. Видно, что если человечество сумеет стабилизировать глобальное потепление на уровне примерно 2,5 градуса, то для России это будет более или менее удовлетворительно, хотя это все равно негативно. А для многих других стран и местностей это будет очень плохо, в первую очередь из-за дефицита пресной воды», — заключил Кокорин.