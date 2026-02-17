Трамп высказался о трехсторонних переговорах в Женеве: «Это будет очень просто»

Дональд Трамп назвал женевские переговоры по Украине значимыми и выразил уверенность, что они пройдут просто.
«Ну, это крупные переговоры. Это будет очень просто», — сказал Трамп в беседе с журналистами.
Накануне представители РФ, США и Украины отправились в Женеву для участия в трехсторонних переговорах. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Киев на женевской встрече, помимо Рустема Умерова, будут представлять глава офиса президента Буданов*, его зам Кислица, начальник Генштаба Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Арахамия и замглавы ГУР Скибицкий. Как ранее писал KP.RU, на переговорах в Женеве стороны попытаются согласовать рамочные принципы.
* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.