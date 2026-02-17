До 400 тысяч рублей: В ГД рассказали, какие штрафы грозят коммунальщикам за неубранный снег

Снег, собранный с улиц, отнесён федеральным классификатором к отходам, и его складирование запрещено на детских игровых и спортивных площадках, в зонах отдыха, на льду водоёмов и в радиусе пятидесяти метров от источников водоснабжения. Вывоз снега осуществляется на специальные площадки с водонепроницаемым покрытием либо на снегоплавильные установки, а нарушителям грозят штрафы по статьям 6.3, 8.2 и 8.13 Кодекса об административных правонарушениях: гражданам — до четырёх тысяч рублей, должностным лицам — до тридцати тысяч, индивидуальным предпринимателям — до пятидесяти тысяч, юридическим лицам — до четырёхсот тысяч рублей.