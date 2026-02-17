До 400 тысяч рублей: В ГД рассказали, какие штрафы грозят коммунальщикам за неубранный снег

«В 2026 году гражданин, столкнувшийся с неочищенным двором или необитыми сосульками, должен прежде всего установить владельца земельного участка: если территория отмежевана и относится к многоквартирному дому, убирать снег обязана управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив, если участок не размежеван — ответственность несёт муниципалитет в лице районной администрации или департамента жилищно-коммунального хозяйства, а за дороги, парки, скверы и площади отвечают государственные или муниципальные службы, подведомственные профильным министерствам», — отметил парламентарий.
Уборка придомовой территории обязана начинаться при выпадении пяти сантиметров осадков, при непрекращающемся снегопаде цикл очистки должен повторяться каждые три часа, тротуары и проезды подлежат расчистке в течение трёх-двенадцати часов после окончания снегопада вне зависимости от времени суток, выходных и праздничных дней, крыши вдоль магистралей, пешеходных зон, детских площадок и козырьки подъездов очищаются от снега и ледяных образований в течение двух суток, при этом опасные зоны под скатными кровлями и выступающими элементами фасадов надлежит немедленно ограждать сигнальными лентами и защитными конструкциями.
При невыполнении этих требований гражданам следует действовать последовательно: зафиксировать нарушение на фото- или видеоноситель с привязкой к дате и времени, обратиться с письменной претензией к непосредственному исполнителю — управляющей организации либо в коммерческую структуру, если участок находится в частной собственности, и лишь при игнорировании обращения направлять жалобу в государственную жилищную инспекцию через портал «Госуслуги» или региональный сайт ГЖИ, а также в Роспотребнадзор, который рассматривает дела о ненадлежащем оказании услуг.
Порядок действий в отношении муниципальных территорий: при обнаружении нерасчищенных тротуаров, занесённых пешеходных переходов или необработанных противогололедными составами общественных пространств заявитель вправе направить обращение в администрацию муниципального образования, региональный диспетчерский центр жилищно-коммунального хозяйства либо в департамент (министерство) ЖКХ субъекта Российской Федерации, а в случаях бездействия этих структур — подать жалобу в прокуратуру.
Снег, собранный с улиц, отнесён федеральным классификатором к отходам, и его складирование запрещено на детских игровых и спортивных площадках, в зонах отдыха, на льду водоёмов и в радиусе пятидесяти метров от источников водоснабжения. Вывоз снега осуществляется на специальные площадки с водонепроницаемым покрытием либо на снегоплавильные установки, а нарушителям грозят штрафы по статьям 6.3, 8.2 и 8.13 Кодекса об административных правонарушениях: гражданам — до четырёх тысяч рублей, должностным лицам — до тридцати тысяч, индивидуальным предпринимателям — до пятидесяти тысяч, юридическим лицам — до четырёхсот тысяч рублей.
Каплан Панеш.
Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
«Призываю граждан не мириться с бездействием ответственных служб, использовать современные сервисы подачи обращений и добиваться приведения дворов и общественных пространств в состояние, соответствующее санитарным правилам и техническим нормативам», — заключил депутат.
В интернете часто попадаются смешные ролики, где люди чистят остроконечную крышу, стоя внизу, и снег сползает одномоментно, накрывая человека. Но это, как правило, зарубежные видео — снега там немного, и последствия чаще забавные, чем трагические. Life.ru узнал, как не похоронить себя заживо, счищая снег с крыши в России.
