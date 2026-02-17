«Союзмультфильм» за полгода подал 19 исков к предпринимателям Приморья

Киностудия «Союзмультфильм» за последние полгода подала в Арбитражный суд Приморского края 19 исков к местным предпринимателям из‑за продажи товаров с изображениями своих мультперсонажей. Об этом написала деловая газета «Золотой мост».
Речь идёт о периоде с сентября 2025 года по февраль 2026 года, когда киностудия последовательно обратилась в арбитраж с исками к индивидуальным предпринимателям из Приморья. По данным издания, под удар попали продавцы детской одежды и других вещей, которые закупали продукцию у китайских оптовиков и выставляли её в розницу уже в регионе. Проблемой для них стали изображения персонажей советской и российской анимации, права на которые принадлежат «Союзмультфильму» и охраняются российским законодательством об интеллектуальной собственности.
В истории, которая подтолкнула редакцию к разбору, арбитражный суд Приморского края согласился с доводами киностудии и обязал предпринимательницу заплатить 100 тысяч рублей компенсации за использование изображений Чебурашки и других мультгероев на товарах общей стоимостью лишь 1510 рублей. Суд признал, что такие продажи нарушили исключительные права правообладателя, и назначил сумму, кратно превышающую стоимость реализованной продукции.
Авторы материала отмечают, что в схожих делах киностудия предъявляет «совсем не детские» требования к продавцам, тогда как к самим производителям контрафактной продукции и к таможне, пропустившей такие товары, публичных претензий не звучит.
Иногда споры удаётся закончить без полноценного судебного разбирательства. В 2025 году индивидуальный предприниматель заключила с киностудией мировое соглашение в Арбитражном суде Приморского края. В тексте документа, как подчёркивает издание, она указана не как сторона спора или ответчик, а прямо как «правонарушитель», что авторы называют показательной деталью для практики рассмотрения дел об интеллектуальных правах.
Согласно условиям соглашения, предприниматель обязалась перечислить киностудии 18 518 рублей. Из этой суммы 10 тысяч рублей пришлись на компенсацию за нарушение авторских прав, остальное составили почтовые расходы и часть госпошлины, которую разделили между участниками. В публикации делают вывод, что для небольших торговых точек подобные платежи и риски превращают продажу «мультяшных» товаров в заметную финансовую нагрузку.