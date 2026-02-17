«Союзмультфильм» за полгода подал 19 исков к предпринимателям Приморья

Речь идёт о периоде с сентября 2025 года по февраль 2026 года, когда киностудия последовательно обратилась в арбитраж с исками к индивидуальным предпринимателям из Приморья. По данным издания, под удар попали продавцы детской одежды и других вещей, которые закупали продукцию у китайских оптовиков и выставляли её в розницу уже в регионе. Проблемой для них стали изображения персонажей советской и российской анимации, права на которые принадлежат «Союзмультфильму» и охраняются российским законодательством об интеллектуальной собственности.