Призывникам Новосибирска грозит лишение прав за неявку в военкомат

С началом весеннего призыва в России вступают в силу обновленные меры воздействия на уклонистов. Отправка срочников по-прежнему будет проходить в традиционные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако последствия игнорирования повесток стали значительно жестче.
Теперь помимо штрафа от 10 до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат призывник автоматически столкнется с ограничениями, которые сделают привычную жизнь невозможной. Ему закроют выезд за границу, лишат водительских прав, запретят любые сделки с недвижимостью и регистрацию в качестве предпринимателя, а также откажут в выдаче кредитов.
Ужесточены и наказания за другие нарушения. За несообщение о смене места работы или семейного положения придется заплатить до 5 тысяч рублей, за несообщение о выезде из страны более чем на полгода — до 15 тысяч, а за самовольный отъезд с места жительства в период призыва — до 15 тысяч рублей.
При этом закон сохраняет право на отсрочку для студентов очных отделений, многодетных отцов, отцов-одиночек, лиц с определенными заболеваниями и некоторых IT-специалистов. Им для подтверждения статуса также необходимо явиться в военкомат с документами.
