Призывникам Новосибирска грозит лишение прав за неявку в военкомат

Ужесточены и наказания за другие нарушения. За несообщение о смене места работы или семейного положения придется заплатить до 5 тысяч рублей, за несообщение о выезде из страны более чем на полгода — до 15 тысяч, а за самовольный отъезд с места жительства в период призыва — до 15 тысяч рублей.