В Омской области назначили главврачей двух районных больниц

О кадровых изменениях сообщили 16 февраля в министерстве здравоохранения Омской области. Новым главным врачом «Крутинской центральной районной больницы им. профессора А. В. Вишневского» стал уроженец этих мест Михаил Мангазеев. В учреждении он работает с 2015 года.
«Вопроса, куда возвращаться после учебы и работы в другом регионе, у меня не стояло. За годы нам с коллективом удалось выстроить эффективную систему оказания первичной медико-санитарной помощи. Будем продолжать работать над улучшением качества и доступности медицинских услуг для земляков», — сказал Михаил Мангазеев.
Черлакскую центральную райбольницу возглавила Наталья Волкова. Терапевт по образованию, она долгое время проработала в системе оказания медицинской помощи жителям районов Омской области.
«Знаю все проблемы и потребности наших пациентов не понаслышке. Вместе с коллегами мы продолжим делать все возможное, чтобы жители получали необходимую медицинскую помощь своевременно и в полном объеме», — прокомментировала свое назначение Наталья Волкова.
Ранее мы рассказали, что в Омске собираются создать досуговый центр для медиков.
