Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области назначили главврачей двух районных больниц

Они приступили к руководству медучреждениями в Крутинке и Черлаке.

Источник: Комсомольская правда

О кадровых изменениях сообщили 16 февраля в министерстве здравоохранения Омской области. Новым главным врачом «Крутинской центральной районной больницы им. профессора А. В. Вишневского» стал уроженец этих мест Михаил Мангазеев. В учреждении он работает с 2015 года.

«Вопроса, куда возвращаться после учебы и работы в другом регионе, у меня не стояло. За годы нам с коллективом удалось выстроить эффективную систему оказания первичной медико-санитарной помощи. Будем продолжать работать над улучшением качества и доступности медицинских услуг для земляков», — сказал Михаил Мангазеев.

Черлакскую центральную райбольницу возглавила Наталья Волкова. Терапевт по образованию, она долгое время проработала в системе оказания медицинской помощи жителям районов Омской области.

«Знаю все проблемы и потребности наших пациентов не понаслышке. Вместе с коллегами мы продолжим делать все возможное, чтобы жители получали необходимую медицинскую помощь своевременно и в полном объеме», — прокомментировала свое назначение Наталья Волкова.

Ранее мы рассказали, что в Омске собираются создать досуговый центр для медиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Парализовало и пропала речь»: омичка быстро восстановилась после инсульта, получив своевременную помощь.

В Омске в марте сократят автобусный маршрут № 135.