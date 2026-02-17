Во Владивостоке на платных парковках начнут блокировать колеса машин без номеров

Сама процедура снятия бесплатная, но автовладельцу в любом случае выпишут штраф за нарушение правил парковки. В администрации предупреждают: пытаться снять блокиратор самостоятельно категорически запрещено. Это будет расцениваться как порча муниципального имущества и грозит уже уголовной ответственностью. Нововведение призвано дисциплинировать водителей, которые пытаются уйти от оплаты, скрывая номера.