Во Владивостоке на платных парковках начнут блокировать колеса машин без номеров

С этой недели во Владивостоке вступают в силу новые меры борьбы с недобросовестными водителями на платных муниципальных парковках. Специальными устройствами будут блокировать автомобили, у которых отсутствуют государственные регистрационные знаки либо номера невозможно прочитать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Устройство окажется на колесе, а владельцу придется звонить по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222−333, чтобы договориться о приезде инспектора для снятия блокиратора.
Сама процедура снятия бесплатная, но автовладельцу в любом случае выпишут штраф за нарушение правил парковки. В администрации предупреждают: пытаться снять блокиратор самостоятельно категорически запрещено. Это будет расцениваться как порча муниципального имущества и грозит уже уголовной ответственностью. Нововведение призвано дисциплинировать водителей, которые пытаются уйти от оплаты, скрывая номера.