В Красноярском крае прокуратура оживила спящие долги. Речь идет о Бирилюсском муниципальном округе. Бюджет территории дотационный, однако в ходе проверки выяснилось, что местные власти совсем ослабили контроль над платежами — должники не вносили годами ни аренду за земельные участки, ни пени, ни просрочки.