В Красноярском крае прокуратура оживила спящие долги. Речь идет о Бирилюсском муниципальном округе. Бюджет территории дотационный, однако в ходе проверки выяснилось, что местные власти совсем ослабили контроль над платежами — должники не вносили годами ни аренду за земельные участки, ни пени, ни просрочки.
Как рассказали в надзорном ведомстве, к арендаторам не предъявлялись претензии, отсутствовал даже точный учет, кто, сколько и за что должен платить.
Общая дебиторская задолженность по аренде земель накопилась до 3 миллиона рублей. А ведь эти средства должны были пойти на развитие инфраструктуры и социальные программы.
Главе муниципального округа внесено представление, а первый замглавы получил дисциплинарное взыскание. И нарушения были устранены — сбор долгов идет полным ходом.