Суд в Москве осудил гражданина США на 4 года за попытку вывезти запчасти для АК

Московский суд назначил гражданину США Роберту Мао 4 года колонии общего режима за попытку незаконного вывоза через Турцию в Америку комплектующих к автомату Калашникова и карабину «Сайга». Приговор вступил в силу, сообщает ТАСС.
«Признать Мао Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение на территории РФ основных частей огнестрельного оружия), и назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года», — следует текст приговора.
Уточняется, что адвокаты жителя Калифорнии пытались оспорить решения столичных судов в кассационной инстанции, однако безуспешно.
Из документов следует, что Мао придумал план контрабанды запчастей для оружия через границу ЕАЭС в конце октября 2024-го.
Как сообщается, что Мао признал свою вину частично, однако дал развернутые показания по существу предъявленного ему обвинения.
KP.RU накануне писал, что Генпрокуратура утвердила обвинение четверым приморцам за организацию преступной группы и контрабанду более трех тонн краба.