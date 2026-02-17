В омских школах сократят часы преподавания иностранного языка

В омских школах сократят уроки по иностранным языкам. Как сообщает пресс-служба министерства образования Омской области, со следующего учебного года часы уменьшат у пятиклассников. Предмет будут изучать два часа в неделю. С 2027 года уроки сократят и в 6 и 7-х классах.
При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы. Изменения нацелены на оптимизацию нагрузки. В старших классах подготовка по предмету станет более осознанной и будет учитывать профессиональные планы школьников. Учащиеся смогут уделять больше внимания ключевым предметам и развивать направления, важные для будущей профессии.
В ведомстве отметили, что образовательные организации с углубленным изучением иностранных языков смогут оставить прежнее количество часов за счет части программы, которую школы формируют самостоятельно.
Ранее мы писали о появлении в школьной программе нового предмета о духовно-нравственной культуре. Он вводится для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских ценностях, и будет изучаться с 5 класса.