В омских школах сократят часы преподавания иностранного языка

В омских школах сократят уроки по иностранным языкам. Как сообщает пресс-служба министерства образования Омской области, со следующего учебного года часы уменьшат у пятиклассников. Предмет будут изучать два часа в неделю. С 2027 года уроки сократят и в 6 и 7-х классах.