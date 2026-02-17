Ричмонд
В трёх районах Новосибирской области ввели карантин по бешенству

В трёх населённых пунктах Новосибирской области с 16 февраля по 16 апреля 2026 года будет действовать карантин по бешенству.

Источник: Om1 Новосибирск

В трёх населённых пунктах Новосибирской области ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать два месяца — с 16 февраля по 16 апреля 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Карантин установлен в деревне Малый Оёш Колыванского района, посёлке Советский Искитимского района и селе Новогандичево Убинского муниципального округа. В областном управлении ветеринарии подтвердили вспышку бешенства, после чего было принято решение о введении ограничений.

На период карантина запрещены любые массовые мероприятия с участием животных, торговля скотом, перемещение животных, восприимчивых к вирусу, а также отлов диких зверей. Исключение сделали только для привитых домашних питомцев и сельскохозяйственных животных — их разрешено перевозить на специальные площадки для забоя.

Контролировать выполнение мер будет заместитель председателя правительства области Андрей Шинделов.