Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь прививок

По его словам, вопрос находится на финальной стадии согласования. После завершения полного цикла производства отечественного препарата и принятия нормативных решений вакцинация может стать бесплатной ориентировочно с 2027 года.
«Сегодня вопрос включения вакцинации против вируса папилломы человека в Национальный календарь профилактических прививок действительно находится на финальной стадии. Согласно планам, после завершения полного цикла производства отечественной вакцины и утверждения необходимых нормативных решений вакцинация может стать бесплатной для граждан ориентировочно с 2027 года», — сказал Власов.
Он отметил, что включение вакцины в календарь станет шагом в профилактике онкологических заболеваний. Власов добавил, что государство подтвердило приоритет этого направления и важно довести процесс до практической реализации без задержек.
Вирус папилломы человека передаётся контактным путём. Ряд его штаммов обладает онкогенными свойствами и повышает риск развития злокачественных новообразований, включая рак шейки матки. Ранее российскую вакцину от ВПЧ одобрили для применения у детей.
Ранее специалисты напомнили о правилах вакцинации против клещевого энцефалита. Заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина сообщила, что оптимальный интервал между первой и второй прививками составляет от пяти до семи месяцев. По её словам, первичный курс включает две внутримышечные инъекции стандартной дозы. После завершения базовой иммунизации ревакцинацию проводят через год, затем прививку повторяют раз в три года для поддержания иммунитета. Для тех, кто не уложился в установленные сроки, применяют ускоренную схему с повторной инъекцией через месяц после первой. Специалист также подчеркнула, что последнюю прививку необходимо сделать не позднее чем за две недели до поездки в лесную местность.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.