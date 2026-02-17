Вакцину против ВПЧ могут включить в национальный календарь прививок

Ранее специалисты напомнили о правилах вакцинации против клещевого энцефалита. Заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина сообщила, что оптимальный интервал между первой и второй прививками составляет от пяти до семи месяцев. По её словам, первичный курс включает две внутримышечные инъекции стандартной дозы. После завершения базовой иммунизации ревакцинацию проводят через год, затем прививку повторяют раз в три года для поддержания иммунитета. Для тех, кто не уложился в установленные сроки, применяют ускоренную схему с повторной инъекцией через месяц после первой. Специалист также подчеркнула, что последнюю прививку необходимо сделать не позднее чем за две недели до поездки в лесную местность.