Жительница Хабаровска прописала у себя шесть мигрантов за вознаграждение

Женщина прекрасно знала, что иностранцы жить у нее не будут, но согласилась за деньги нарушить закон. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, участковые уполномоченные отдела полиции № 4 получили информацию о том, что в одной из квартир Кировского района массово «прописываются» иностранцы. В ходе проверки данные подтвердились: собственница жилья фиктивно зарегистрировала у себя шестерых приезжих.
Злоумышленница действовала по классической схеме. Она прекрасно осознавала, что регистрация носит формальный характер, а иностранцы и не собирались вселяться в ее квартиру, предпочитая жить по другим адресам. Однако для миграционного учета им была нужна именно «бумажная» прописка. За услуги предприимчивая хабаровчанка получила от своих «клиентов» около 10 тысяч рублей.
В полиции подчеркивают: фиктивная регистрация — это не административное нарушение, а вполне себе уголовное преступление. В отношении задержанной возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.