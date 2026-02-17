Жительница Хабаровска прописала у себя шесть мигрантов за вознаграждение

Злоумышленница действовала по классической схеме. Она прекрасно осознавала, что регистрация носит формальный характер, а иностранцы и не собирались вселяться в ее квартиру, предпочитая жить по другим адресам. Однако для миграционного учета им была нужна именно «бумажная» прописка. За услуги предприимчивая хабаровчанка получила от своих «клиентов» около 10 тысяч рублей.