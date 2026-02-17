В Бурятии впервые нарисовали снежные открытки на 20 тыс. кв. м льда Байкала

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Рекорд по количеству участников фестиваля «Снежная открытка» и по площади льда Байкала, на которой были созданы снежно-ледовые изображения, установили в Бурятии. Об этом ТАСС сообщила директор Туристско-информационного центра «Байкал» Арюна Мантатова.
«Пятый юбилейный фестиваль “Снежная открытка”, который прошел 14 и 15 февраля в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии, стал рекордным. За два дня на мероприятии собрались более 3 тыс. человек. Размер главной открытки с изображениями животных — символов лунного календаря — составил 2 тыс. кв. м. А общая площадь ледовой площадки, на которой было создано еще 50 открыток размером 10 на 10 метров, — 20 тыс. кв. м», — сказала Мантатова, уточнив, что площадь такого размера была выбрана впервые.
На фестиваль приехали гости из Монголии, Мьянмы, Китая, стран Африки. Участвовали представители всех районов Бурятии, свои открытки создавали представители разных предприятий, коллективов и семьи. Многие из них изобразили из снега и льда сюжеты, рассказывающие о дружбе народов России.
Еще один рекорд, по словам Мантатовой, — большой флаг Российской Федерации, который развернули и держали на льду самого глубокого в мире озера свыше 300 человек, в том числе Дед Мороз и Белый Старец из буддийского пантеона — Сагаан Убгэн, который стал одной из центральных фигур фестиваля, так как мероприятие было посвящено наступающему Новому году по лунному календарю: 18 февраля буддисты России встретят Год красной огненной лошади.
Сагаалган в Бурятии и Забайкалье.
Первый день нового года по восточному гороскопу в Бурятии и соседнем Забайкальском крае объявлен нерабочим. Верующие, как рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, с восходом солнца будут приветствовать богиню Балдан Лхамо — именно она с первыми лучами благословляет все живые существа. В честь нее во всех буддийских храмах пройдут молебны. «Наш праздник Белого месяца — Сагаалган идет из глубины веков, и уже более 30 лет признан на государственном уровне, — отметил министр. — Его отмечают в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, везде, где живут буддисты, наши земляки. Согласно традиции, люди приходят в дни праздника, который отмечается в течение месяца, к старшим в семье и произносят благопожелания. “Верующие посещают свои родовые дацаны, молятся за благо всех живых существ, накапливают свои добродетели”, — пояснил Доржиев.
Министр экономики Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова рассказала, что в Чите торжественные мероприятия пройдут на центральной площади, также будет развернута большая площадка на территории Агинского бурятского округа. «Основные празднования намечены на 21 февраля, состоится мероприятие под названием “Сагаалган в России начинается с Аги”. Запланирован 63-й Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино, — поделилась министр. — Будет много ярмарок, выставок изделий наших ремесленников, представлены национальные блюда народов Забайкалья. Пройдут различные бурятские национальные игры, состязания — активное участие примут наши ребята, участники специальной военной операции».
В Бурятии также подготовлена обширная программа, рассчитанная на месяц празднования Сагаалгана. В нее вошли ярмарки, театральные постановки, концерты, семейные фестивали. В Тункинской долине в честь Сагаалгана проводится Межрегиональный фестиваль воздухоплавания «Тункинская резиденция»: все желающие смогут совершить полеты на воздушных шарах с видом на заснеженную Тункинскую долину и Саянский хребет.
Традиционно Новый год по лунному календарю привлекает в оба региона много туристов — это уникальная возможность увидеть Байкал, природу Прибайкалья и Забайкалья, а также познакомиться с традициями и обычаями народов, проживающих рядом с уникальным озером.
Буддисты России отмечают наступление нового года в разное время: дата начала Белого месяца рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы — начало весны. Точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. Праздновать Сагаалган принято целый месяц — это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких «белой пищей»: молочными продуктами и мясными блюдами.