В Бурятии впервые нарисовали снежные открытки на 20 тыс. кв. м льда Байкала

Первый день нового года по восточному гороскопу в Бурятии и соседнем Забайкальском крае объявлен нерабочим. Верующие, как рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, с восходом солнца будут приветствовать богиню Балдан Лхамо — именно она с первыми лучами благословляет все живые существа. В честь нее во всех буддийских храмах пройдут молебны. «Наш праздник Белого месяца — Сагаалган идет из глубины веков, и уже более 30 лет признан на государственном уровне, — отметил министр. — Его отмечают в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, везде, где живут буддисты, наши земляки. Согласно традиции, люди приходят в дни праздника, который отмечается в течение месяца, к старшим в семье и произносят благопожелания. “Верующие посещают свои родовые дацаны, молятся за благо всех живых существ, накапливают свои добродетели”, — пояснил Доржиев.