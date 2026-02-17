Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека

В результате падения фрагментов БПЛА в Северском районе Краснодарского края повреждены четыре частных дома.

Источник: АиФ

Два человека пострадали в посёлке Ильском в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, сообщили в региональном оперативном штабе.

Людей доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

«Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома», — уточняется в публикации в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что в двух домовладениях произошли возгорания. Борьбу с огнём ведут пожарные расчёты.

Напомним, ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов на регион. Сирены, предупреждающие об опасности, сработали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Туапсинском округе, Крымском, Славянском и Темрюкском районах.

В ночь на 17 февраля глава Севастополя Михаил Развожаев написал, что Вооружённые силы России перехватили несколько целей в воздушном пространстве над акваторией. Он подчеркнул, что силы ПВО продолжают отражать нападение. Информация о повреждении гражданских объектов не поступала.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше