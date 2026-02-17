На Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека

Людей доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.
«Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома», — уточняется в публикации в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что в двух домовладениях произошли возгорания. Борьбу с огнём ведут пожарные расчёты.
Напомним, ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов на регион. Сирены, предупреждающие об опасности, сработали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Туапсинском округе, Крымском, Славянском и Темрюкском районах.
В ночь на 17 февраля глава Севастополя Михаил Развожаев написал, что Вооружённые силы России перехватили несколько целей в воздушном пространстве над акваторией. Он подчеркнул, что силы ПВО продолжают отражать нападение. Информация о повреждении гражданских объектов не поступала.