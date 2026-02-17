В школьную программу включат предмет «обучение служением»

За работу школьники получают до 25 волонтерских часов. В дальнейшем они конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ и дают преимущество при получении грантов и трудоустройстве. В программе уже участвуют около 1,5 тысячи школ и колледжей в 30 пилотных российских регионах, сказано в статье.