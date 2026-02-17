В школьную программу включат предмет «обучение служением»

Программа «Обучение служением. Первые» переходит из разряда внеурочных занятий в часть школьного предмета «Индивидуальный проект» для 10−11 классов. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
Отмечается, что школьники, которых задействуют в ней, будут заниматься «социальными задачами от НКО, государственных структур и бизнеса». Учебные учреждения смогут внедрить этот предмет в программу с сентября.
— Школьникам важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Эта программа усилит именно эту составляющую. Она поможет ученикам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению, — цитирует РБК главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Программу запустили в 2024 году. Ученики занимаются различными социальными проектами: например, обучают пожилых людей цифровой грамотности или создают памятные биографические материалы о бойцах СВО.
За работу школьники получают до 25 волонтерских часов. В дальнейшем они конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ и дают преимущество при получении грантов и трудоустройстве. В программе уже участвуют около 1,5 тысячи школ и колледжей в 30 пилотных российских регионах, сказано в статье.
Минобрнауки России сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ведомства. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.