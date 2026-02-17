Новосибирцам рассказали о новых правилах получения прав с 1 марта

С 1 марта в России вступают в силу обновленные программы подготовки водителей.
Главные изменения коснутся формата обучения и количества практических занятий, пишет Сиб.фм.
Теперь изучать теорию можно дистанционно — с обязательной авторизацией через «Госуслуги» для контроля посещаемости.
В программу добавили новые темы: правила взаимодействия с пользователями электросамокатов, опасное вождение, использование электронных документов и современные методы первой помощи.
Количество часов вождения для категории «B» выросло до 58 для механики и 56 для автомата.
Будущие водители грузовиков и автобусов смогут обучаться прямо на рабочих местах — таксопарки и транспортные компании получат право готовить кадры под себя через договоры с автошколами.
