Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Шушенского и его родственник вернули бюджету 800 тысяч рублей

На юге Красноярского края прокуратура выявила незаконную сделку с землей.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава Шушенского и его родственник вернули бюджету 800 тысяч рублей. Прокуратура в ходе проверки выявила незаконную сделку с муниципальной землей. Случилось это еще 10 лет назад.

Схема была такая: будучи на тот момент мэром поселка, экс-чиновник сговорился со своим сватом и содействовал тому, чтобы в обход конкурсной процедуры тот устроил сделку с муниципальной землей. Солидный участок получил «свой» человек.

Затем участок быстро продали. Деньги, как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, положили себе в карман. Теперь надзорный орган через суд добился того, чтобы ущерб был возмещен в полной мере в гражданско-правовом порядке. Иск был удовлетворен, экс-чиновник рассчитался по всем долгам.