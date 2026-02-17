Экс-глава Шушенского и его родственник вернули бюджету 800 тысяч рублей

Затем участок быстро продали. Деньги, как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, положили себе в карман. Теперь надзорный орган через суд добился того, чтобы ущерб был возмещен в полной мере в гражданско-правовом порядке. Иск был удовлетворен, экс-чиновник рассчитался по всем долгам.