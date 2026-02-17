Роспотребнадзор назвал страны с риском заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор предупреждает россиян о риске заражения оспой обезьян при посещении ряда африканских стран. Заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости назвала эндемичные регионы: традиционно это страны Западной и Центральной Африки — ДРК, ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Камерун, Южный Судан.
Однако в последнее время вирус фиксируется и в популярных туристических направлениях, таких как Египет, ЮАР, Кения, Уганда и Руанда. Эксперт напомнила, что путешественники нередко пренебрегают мерами предосторожности и рискуют заразиться при контакте с экзотическими животными или инфицированными людьми.
В России уже зарегистрированы завозные случаи: в Петербурге заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, а в Подмосковье госпитализированы три пациента, один из которых уже выписан. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что симптомы оспы обезьян могут сохраняться до четырех недель с риском герпеса.
