Роспотребнадзор назвал страны с риском заражения оспой обезьян

Однако в последнее время вирус фиксируется и в популярных туристических направлениях, таких как Египет, ЮАР, Кения, Уганда и Руанда. Эксперт напомнила, что путешественники нередко пренебрегают мерами предосторожности и рискуют заразиться при контакте с экзотическими животными или инфицированными людьми.