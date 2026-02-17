Роман Одинцов занял пост заместителя председателя Правительства Красноярского края

Одно из направлений, которое будет курировать Роман Одинцов — координация работ по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы и адаптации рынка труда к технологическим изменениям.
Учитывая масштабы и особенности Красноярского края, губернатор поставил перед новым вице-премьером задачу выстроить системное взаимодействие с крупными работодателями. «Решение их кадровых вопросов должно быть в центре внимания края и наших образовательных учреждений», — подчеркнул Михаил Котюков.
Кроме того, в новой должности Роман Валериевич будет координировать подготовку Красноярска к 400-летию, поскольку в последние несколько лет он занимался вопросами развития города и непосредственно участвовал в формировании и реализации содержательной части плана мероприятий к юбилею.
Роман Валериевич Одинцов родился 7 июня 1975 года во Владивостоке. В 1999 году окончил экономический факультет Красноярского государственного университета по специальности «финансы и кредит». Работал в банковской сфере, коммерческих организациях, занимал должности в структурах муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе, занимал должность министра финансов региона.