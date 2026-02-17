В Омске скончалась ведущий преподаватель игры на виолончели Липилина

Вечером понедельника, 16 февраля 2026 года, представители БОУ ДО «ДШИ № 3» объявили о трагической утрате: в возрасте 77 лет после продолжительной болезни скончалась ведущий преподаватель по классу виолончели в Омске Нина Липилина.
Отмечается, что фактически вся ее трудовая практика прошла в стенах «Детской школы искусств № 3», где педагог готовила юных виолончелистов на протяжении 57 лет.
«Ее всегда отличали неформальный подход к обучению, высокий профессионализм и требовательность. Своим ученикам она прививала не только профессиональные качества, но и огромную любовь к музыке», — вспоминают почившую коллеги.
Обращается внимание, что в 2018 году имя Нины Липилиной появилось в Книге почета деятелей культуры города Омска.
По приведенной информации, в последний путь Нину Валентиновну Липилину проводят в среду, 18 февраля 2026 года. Прощание в стенах Воскресенского военного собора на Партизанской, 16, намечено на 11:00.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Нины Валентиновны Липилиной.