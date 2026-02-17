Ричмонд
Вылет самолета из Челябинска в Москву откладывается на 6 часов

Кроме того, на прилет длительно опаздывает другой рейс этого же перевозчика — ДР 323 из Сочи.

Источник: Freepik

Вылет самолета из Челябинска в Москву откладывается на шесть часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Челябинск → Москва. Номер рейса: ДР 414. Время по расписанию: 06:30 17 февраля. Расчетное время: 12:20», — уточняется в расписании.

Рейс выполняет авиакомпания «Победа». Кроме того, на прилет длительно опаздывает другой рейс этого же перевозчика — ДР 323 из Сочи: самолет ждали в 04:50, будет, как планируется, в 11:40 17 февраля.

Росавиация информирует, что на это момент для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Сочи, Тамбова (Донское), Пензы, Ульяновска (Баратаевка), Казани и Нижнекамска (Бегишево).