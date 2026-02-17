Героиню резонансного дела о водителе грузовика, помешавшему автомобилю скорой помощи, выписали из больницы

В первом нейрохирургическом отделении ВКБ № 2 больнице девушке устранили сдавливание нервных структур и стабилизировали позвоночник с помощью металлоконструкции в процессе четырёхчасовой операции, чтобы избежать повторного смещения позвонков. Уже на вторые сутки после операции врачи приступили к ранней реабилитации — вертикализации пациентки, а на четвёртые сутки девушка смогла самостоятельно ходить по палате. К выписке дополнительные средства опоры ей уже не требовались. Пациентка продолжает восстановление, но уже в амбулаторных условиях.