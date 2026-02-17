Героиню резонансного дела о водителе грузовика, помешавшему автомобилю скорой помощи, выписали из больницы

Полный диагноз, поставленный лыжнице, был таков: компрессионный перелом тела позвонка со стенозом позвоночного канала. Травма привела к сдавливанию спинного мозга, которое повлекло парез ног и нарушение функций тазовых органов.
По пути от посадочной площадки, куда пациентку доставил борт санитарной авиации, к Тысячекоечной больнице девушке был причинён дополнительный ущерб из-за противоправных действий одного из участников дорожного движения. Водитель грузовика, ехавший перед автомобилем скорой медицинской помощи, резко затормозил перед спецтранспортом, и шофёру бригады СМП тоже пришлось тормозить. Из-за резкой остановки машины спинальный щит с девушкой опрокинулся, и бригаде пришлось приостановить поездку, чтобы оказать пациентке экстренную помощь при возникшем болевом синдроме на фоне динамических перегрузок.
В первом нейрохирургическом отделении ВКБ № 2 больнице девушке устранили сдавливание нервных структур и стабилизировали позвоночник с помощью металлоконструкции в процессе четырёхчасовой операции, чтобы избежать повторного смещения позвонков. Уже на вторые сутки после операции врачи приступили к ранней реабилитации — вертикализации пациентки, а на четвёртые сутки девушка смогла самостоятельно ходить по палате. К выписке дополнительные средства опоры ей уже не требовались. Пациентка продолжает восстановление, но уже в амбулаторных условиях.
В отношении 39-летнего водителя, мешавшего автомобилю скорой медицинской помощи, по требованию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи (ч. 1 ст. 124.1 УК РФ).