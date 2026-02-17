Большой праздник Масленицы пройдёт в Краснофлотском районе Хабаровска

В Хабаровске пройдёт большой праздник «Проводы русской зимы — Краснофлотская Масленица». Мероприятие анонсировали на сайте городской администрации.
Народные гулянья развернутся в субботу, 21 февраля на площади перед кинотеатром «Хабаровск» с 13:00 до 15:00. Жителей и гостей ждёт насыщенная программа с песнями, плясками и традиционными забавами.
«На сцене весь день будут выступать артисты, а для зрителей подготовлены весёлые конкурсы, игры и викторины с призами», — сообщили в мэрии.
Каждый желающий сможет присоединиться к большому праздничному флешмобу. Кроме того, рядом с площадкой развернут торговые ряды — там можно будет купить сувениры и отведать горячие блины с разными начинками, чай и другие угощения.
Масленица обещает стать ярким событием — она поможет горожанам проводить зиму по всем традициям и зарядиться хорошим настроением перед весной. Организаторы приглашают творческие коллективы, предприятия всех форм собственности, а также мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства присоединиться к торжеству и внести свой вклад в создание праздничной атмосферы.